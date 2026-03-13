Пожелтевшие листья у комнатных цветов — знак: агроном назвал главные причины

Пожелтевшие листья у комнатных цветов — это не приговор, а сигнал о том, что в уходе допущена ошибка. Чаще всего проблема обостряется весной, когда меняется световой день и режим полива. Агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru перечислил основные причины такого явления.
По словам эксперта, самая распространенная ошибка — переувлажнение почвы. В мокром грунте корни задыхаются без кислорода, из-за чего листья желтеют снизу, а в запущенных случаях появляется запах гнили. В такой ситуации агроном советует просушить субстрат, а при сильном повреждении — пересадить растение, удалив сгнившие части.
Вторая причина — пересушка или слишком сухой воздух. Терентьев отмечает, что когда земля превращается в твердый ком, листья теряют упругость и желтеют с краев. Эксперт рекомендует временно создать для растения микротепличку с помощью пакета, чтобы повысить влажность, но обязательно проветривать её, чтобы избежать парникового эффекта.
Кроме того, пожелтение может быть связано с нехваткой питания, например азота или железа, а также с солнечными ожогами после зимы. Главный совет специалиста: прежде чем что-то менять, нужно проверить влажность грунта, и только после этого корректировать режим ухода.
