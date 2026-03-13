Коммунальную систему Красноярского края ждет большое обновление: план до 2030 года

«Жилищно-коммунальный комплекс края уникальный и масштабный, он проходит через 12 климатических зон, поэтому требует большой самоотдачи от всех нас. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций концессионеров более 4 млрд рублей. В этом году запланировано заключение ещё 20 соглашений», — поделился региональный министр строительства и ЖКХ Максим Говорушкин.
В частности, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут запущены разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструируют очистные сооружения в Подгорном (ЗАТО Железногорск), капитально отремонтируют водопроводные сети в Уяре, а также сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа.
