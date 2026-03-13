На станции красноярского метро «Улица Копылова» стартовало возведение эскалаторного тоннеля

«После завершения строительства в тоннеле установят трёхленточный эскалатор отечественного производства. Он свяжет подземный вестибюль с платформой станции “Улица Копылова”, — пояснили в региональном правительстве.
В пресс-службе уточнили, что тоннель будет установлен со следующими параментрами:
Угол: 30 градусов.
Глубина: 35 метров.
Длина: 70 метров.
Диаметр: 8,5 метра.
Среди запланированных работ — выемка 3,7 тысяч кубометров грунта и монтаж 1,1 тысячи тонн чугунных конструкций для укрепления стен.
Важной частью этого этапа станет стабилизация водонасыщенных грунтов методом искусственной заморозки. С этой целью по контуру будущей шахты пробурили 43 скважины глубиной 67 метров. Затем здесь появятся холодильные машины, которые будут удерживать отрицательную температуру грунта до завершения строительства вестибюля.
Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.