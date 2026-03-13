В Красноярске запустили Зал искусств

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. В Красноярске после завершения реставрации введен в эксплуатацию Зал искусств. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Каждый год мы стараемся открывать что-то новое. За последнее время — это новая сцена “Пушка +”, Национальный центр Астафьева, Галерея “В центре Мира”, Центр духовной культуры. Ведутся работы по созданию “Суриков-центра” и Музейного квартала на Парижской Коммуны. Наш регион — край высокой культуры, а город Красноярск готовится к своему 400-летию. Поэтому таких пространств будет становиться больше», — прокомментировал региональный министр культуры Аркадий Зинов.

Благодаря проведенным работам на объекте появилась возможность проводить мероприятия камерного формата, лекции, защиты дипломных, литературные вечера и открытые читки. Кроме того, он станет репетиционной базой Сибирского юношеского оркестра.

В торжественной церемонии открытия приняли участие высокие гости:

заслуженная артистка России и Республики Северная Осетия-Алания, солистка Большого театра России Агунда Кулаева заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Алексей Татаринцев.

Известно также, что в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, в Ачинске закончилось благоустройство набережной, а регион в целом ждет масштабный ремонт дворов.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.