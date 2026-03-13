В Красноярске запустили Зал искусств

«Каждый год мы стараемся открывать что-то новое. За последнее время — это новая сцена “Пушка +”, Национальный центр Астафьева, Галерея “В центре Мира”, Центр духовной культуры. Ведутся работы по созданию “Суриков-центра” и Музейного квартала на Парижской Коммуны. Наш регион — край высокой культуры, а город Красноярск готовится к своему 400-летию. Поэтому таких пространств будет становиться больше», — прокомментировал региональный министр культуры Аркадий Зинов.