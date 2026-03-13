Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове иномарка сбила школьника на электросамокате

После аварии мальчика с травмами доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. Подробности сообщает в своем телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в пятницу, 13 марта в районе дома № 40 на проспекте Театральном. Водитель за рулем автомобиля «Шкода Октавия» двигался по прилегающей территории. По предварительным данным, выполняя разворот вблизи дома, он столкнулся с электросамокатом, на котором ехал подросток. В результате ДТП мальчик 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

— Госавтоинспекция предупреждает: несовершеннолетние водители электросамокатов нередко становятся участниками ДТП из-за несоблюдения ПДД. Ответственность взрослых — своевременно научить ребёнка правилам движения, — говорится в сообщении ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.