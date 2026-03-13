В Госдуму внесут закон о запрете принуждать врачей к отказу в абортах

В Госдуму представят законопроект, который запретит принуждать медицинских работников отказывать женщинам в абортах. Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в телеграм-канале.
«На следующей неделе (внесем — Прим. ред.) в Думу законопроект о защите медиков от административного давления. Мы предлагаем запретить принуждать врачей отказывать женщинам в законной медицинской процедуре», — заявил Даванков.
Депутат отметил, что в последнее время в различных регионах частные клиники прекращают проведение абортов, что происходит не в соответствии с законом, а под скрытым давлением местных властей. Он также подчеркнул, что женщины, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), остаются без необходимой медицинской помощи.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин неоднократно критиковал идею запрета абортов, несмотря на необходимость повышать демографию.