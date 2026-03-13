Мать убила дочь из-за запретной любви: в смерти 19-летней девушки она обвинила ее бойфренда

В Индии женщина убила свою 19-летнюю дочь из-за того, что та влюбилась в мужчину из другой религиозной конфессии. Об этом сообщило местное издание NDTV.
В публикации уточнили, что девушка по имени Фарзана познакомилась с Сунилом Ядавом в соцсетях. Молодые люди встречались, в какой-то момент он пообещал жениться. Но когда девушка неожиданно забеременела, тот отказался от своих слов. Сунил убедил ее сделать аборт, однако это сильно подкосило здоровье Фарзан. Мать заметила изменения и раскрыла запретный роман дочери.
После этого женщина вместе со своим 26-летним сыном Афсаром выгнала дочь из дома из-за испорченной репутации. Девушка вернулась к Сунилу и жила у него. А затем ее нашли на вокзале без сознания. Там ее оставил несостоявшийся бойфренд, после того как Фарзан снова стало плохо.
После этого девушка подала на мужчину заявление, обвинив его в том, что он отказался от брака и настоял на аборте. Однако ее мать, испугавшись слухов, отозвала заявление.
В статье подчеркнули, что в марте полиция неожиданно нашла останки Фарзан в поле. Рядом с телом лежала бутылка с ядовитым порошком. Мать девушки уверяла, что к смерти дочери причастен Сунил. Проведенное расследование установило, что Фарзан была отравлена своей матерью и братом. После ареста они признались в преступлении.
