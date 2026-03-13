«Не место для отдыха»: Доктор Мясников оценил пользу «дуркинга»

Психиатрическая больница не является местом для отдыха, и в платных отделениях можно «полежать» только по показаниям. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал «дуркинг» — тренд, в рамках которого молодежь ложится в больницы, чтобы отдохнуть и восстановить ментальное здоровье.
После просьбы оценить пользу этого тренда Мясников пошутил, что с такой работой он тоже отправится в медицинское учреждение для душевнобольных.
— Что значит: «Я пойду, полежу, я хочу полежать?» Да, есть платные отделения, вы можете полежать, но опять же по показаниям. Если вы достаточно неадекватный человек, что врач у вас видит показания, ну, значит, наверное. Но я еще раз говорю, что больница — это не место для отдыха, — подчеркнул врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Он также посоветовал молодым людям, которые хотели бы улучшить свое психическое состояние, посетить санатории, а не психиатрические больницы.
В свою очередь психиатр Екатерина Кожадей рассказала, что добровольное поступление в психиатрическую лечебницу возможно только при наличии подтвержденного врачом диагноза, который требует специализированного стационарного лечения.