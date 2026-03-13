Госдума рассмотрит десятикратное увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

Законопроект об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах в 10 раз получил поддержку Роспотребнадзора и Минстроя и может быть рассмотрен в 2026 году, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Штрафы за антисанитарию, которая влияет на общедомовое имущество, сейчас ничтожные. От 500 до 1 000 рублей для физлиц. Мое предложение — поднять ее как минимум в 10 раз, потому что этот штраф не изменялся с 2008 года, то есть почти 20 лет», — заявил Колунов.
Он отметил, что неприятный запах от таких квартир мешает другим жильцам и снижает стоимость аренды и продажи других квартир в доме. Нарушителей можно разделить на две категории: тех, кто разводит животных в коммерческих целях, и тех, кто захламляет квартиры из-за психических проблем. Для первой категории штрафы будут эффективны как бизнес-инструмент, а для второй — только через судебных приставов.
