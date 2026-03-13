Красноярск примет Всероссийский фестиваль санок: такого здесь еще не было

«В программе — спуски на горных санях, а также мастер-классы от профессиональных саночников. Среди них серебряный призер Олимпийских игр Александр Денисьев и чемпионка Европы Наталья Рязанцева. Также будут организованы фотозоны и угощение горячим чаем», — пояснили в правительстве.
Участниками могут стать все граждане старше 10 лет. Состязания будут проходить в личном и командном зачетах. Для сильнейших предусмотрены медали, кубки и призы. При этом памятные знаки получат все, кто доберется до финиша. Известно, что среди запланированных призов — горные сани.
Местом проведения события станет экопарк «Каштак». Сюда будут ходить бесплатные автобусы от остановки транспорта «Базаиха», а также в противоположном направлении.
Организаторы предупреждают, что для участия необходимо будет пройти предварительную регистрацию.
