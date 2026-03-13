В Калининграде закрыли частный детский сад, где малышей кормили с грубыми нарушениями

У владельцев есть месяц, чтобы всё исправить.

Источник: Клопс.ru

Суд Ленинградского района Калининграда на месяц приостановил работу частного детского сада на ул. Старосапёрной. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в работе учреждения, сообщили в ведомстве.

«В ходе эпидемиологического расследования в детском центре “Top Kids”, деятельность в котором осуществляет ИП Честнейшина И. С., выявлены грубые нарушения обязательных требований санитарного законодательства к организации питания детей», — говорится в сообщении санитарной службы.

При вынесении временного запрета на работу садика суд исходил из характера выявленных правонарушений, представляющих риск для здоровья детей.

