Журналисты раскрыли имя уличного художника Бэнкси

Уличным художником, который скрывает свою личность под псевдонимом Бэнкси, является британец Робин Ганнингем, пишет Reuters.
«Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс. Неизвестно, использует ли он это имя до сих пор», — сказано в материале.
Как отмечает агентство, установить личность художника удалось еще в 2008 году. Тогда газета Mail on Sunday идентифицировала его как Робина Ганнингема. Тем не менее впоследствии художник сменил документы.
При подготовке расследования журналисты опросили более десятка инсайдеров и экспертов из окружения Бэнкси. Однако никто из них не раскрыл личность художника. Выяснить его имя удалось, в частности, после изучения документов.
Журналисты подчеркивают, что осознают важность анонимности для творчества Бэнкси. Однако, по их мнению, художник слишком влиятелен. По этой причине раскрытие его личности представляет большую общественную значимость.
Ранее сообщалось, что Бэнкси представил мурал с бездомными детьми в центре Лондона.