ВККС прекратила полномочия главы Девятого арбитража Седова и судьи Стешана

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судьи Бориса Стешана. Об этом сообщили в коллегии.
«ВККС РФ прекратила полномочия председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда Сергея Седова в связи с его письменным заявлением об отставке», — сообщили в коллегии. ВККС также лишила полномочий судью этого же суда Бориса Стешана.
Известно, что Седов занимал пост председателя с декабря 2024 года, а Стешан поработал судьей с конца июня 2010 года.
Ранее сайт KP.RU писал о так называемой зачистке судейского корпуса в России. 13 марта ВККС направила в Генпрокуратуру материалы в отношении зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского и судьи Химкинского горсуда, председателя совета судей Московской области Владимира Татарова. Основанием для этого стали итоги проверки, выявившие у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.