Мошенники стали обманывать россиян с помощью фальшивых повесток

Мошенники стали активно использовать схему с фальшивыми судебными повестками для выманивания кода из СМС для получения доступа к учетной записи на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Мошенники стали активно использовать схему с фальшивыми судебными повестками для выманивания кода из СМС для получения доступа к учетной записи на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

По словам представителей ведомства, злоумышленники звонят своей жертве, представляясь сотрудниками судебных органов. Уже во время разговора они сообщают «важную» новость о том, что на имя человека пришла судебная повестка, которую необходимо срочно получить в электронном виде через портал «Госуслуги». Для того чтобы создать видимость официальной процедуры, преступники просят пользователя подтвердить свою личность, назвав код из СМС-сообщения.

— Именно это позволяет им получить доступ к учетной записи пользователя. Любую информацию о повестках и судебных документах следует проверять только через официальные источники, — передает официальный Telegram-канал управления министерства.

Мошенники также используют в своих схемах обмана фразы вроде «ускорим приложение», «разблокируем интернет» и «снимем ограничения». Цель преступников — получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения.