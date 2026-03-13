Мошенники стали обманывать россиян с помощью фальшивых повесток

По словам представителей ведомства, злоумышленники звонят своей жертве, представляясь сотрудниками судебных органов. Уже во время разговора они сообщают «важную» новость о том, что на имя человека пришла судебная повестка, которую необходимо срочно получить в электронном виде через портал «Госуслуги». Для того чтобы создать видимость официальной процедуры, преступники просят пользователя подтвердить свою личность, назвав код из СМС-сообщения.