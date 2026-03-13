Ростовские врачи избавили пожилого человека от спазма мышц, который искажал лицо

Ростовские врачи избавили пожилого человека от спазма мышц лица. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.
Пенсионер обратился к неврологу и рассказал, что его уже два года мучают постоянные подергивания мышц на левой стороне лица и непроизвольное смыкание век. Спазмы усиливались при стрессах и волнениях.
Мужчина лечился дома и в поликлинике, принимал сосудистые препараты, но искажающие лицо судороги не отступали. Последним шагом стал визит в больницу.
Врачи диагностировали у 76-летнего мужчины неврологическую проблему — гемифациальный спазм. Ему стали вводить инъекции препарата на основе ботулотоксина. Спустя две недели лицо пациента приобрело прежний облик, нервные сокращения существенно уменьшились. Он продолжает наблюдаться у специалистов.
