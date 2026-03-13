Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские врачи избавили пожилого человека от спазма мышц, который искажал лицо

Ростовский пенсионер два года страдал от перекошенного лица и внезапного смыкания век.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи избавили пожилого человека от спазма мышц лица. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.

Пенсионер обратился к неврологу и рассказал, что его уже два года мучают постоянные подергивания мышц на левой стороне лица и непроизвольное смыкание век. Спазмы усиливались при стрессах и волнениях.

Мужчина лечился дома и в поликлинике, принимал сосудистые препараты, но искажающие лицо судороги не отступали. Последним шагом стал визит в больницу.

Врачи диагностировали у 76-летнего мужчины неврологическую проблему — гемифациальный спазм. Ему стали вводить инъекции препарата на основе ботулотоксина. Спустя две недели лицо пациента приобрело прежний облик, нервные сокращения существенно уменьшились. Он продолжает наблюдаться у специалистов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.