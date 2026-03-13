Определен график работы мобильной поликлиники на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. Во второй половине марта мобильная поликлиника будет работать в северных округах Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Состав специалистов и план работы “Мобильной поликлиники” формируются на основе заявок от местных медицинских учреждений. Жители, нуждающиеся в консультациях узких специалистов, могут получить направление в поликлиниках по месту жительства. Для прохождения флюорографии и маммографии предварительное направление не требуется», — рассказали в правительстве.

Где будет работать поликлиника 16 марта — Подтесово (Енисейский округ) 17 марта — Брянка (Северо-Енисейский округ). 18 марта — Вангаш. 19 марта — Новая Калами. 20 и 23 марта — Тея. 24 марта — Вельмо. 25, 26 и 27 марта — Северо-Енисейск. Кто будет работать в поликлинике.

В состав бригады входят кардиолог и эндокринолог. На передвижном объекте доступны различные методы диагностики, среди которых ультразвуковые исследования (УЗИ) и функциональная диагностика.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какое новое оборудование появилось в красноярском перинатальном центре, о том, что дополнительные фельдшерские пункты введены в Большемуртинском районе и Ирбейском районе, а спикер регионального законодательного собрания Алексей Додатко в интервью изданию говорил о выделении дополнительных средств на сферу здравоохранения.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.