Определен график работы мобильной поликлиники на севере Красноярского края

«Состав специалистов и план работы “Мобильной поликлиники” формируются на основе заявок от местных медицинских учреждений. Жители, нуждающиеся в консультациях узких специалистов, могут получить направление в поликлиниках по месту жительства. Для прохождения флюорографии и маммографии предварительное направление не требуется», — рассказали в правительстве.
Где будет работать поликлиника 16 марта — Подтесово (Енисейский округ) 17 марта — Брянка (Северо-Енисейский округ). 18 марта — Вангаш. 19 марта — Новая Калами. 20 и 23 марта — Тея. 24 марта — Вельмо. 25, 26 и 27 марта — Северо-Енисейск. Кто будет работать в поликлинике.
В состав бригады входят кардиолог и эндокринолог. На передвижном объекте доступны различные методы диагностики, среди которых ультразвуковые исследования (УЗИ) и функциональная диагностика.
