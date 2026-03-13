В красноярских муниципалитетах построят новые спортплощадки: где и когда

«Наша приоритетная задача — вовлечение жителей края в занятия физкультурой и спортом. Для этого необходимо создавать комфортные условия, делать доступной спортивную инфраструктуру в территориях. В решении столь важной задачи помогают краевые субсидии, благодаря которым муниципалитеты получают серьезную поддержку для создания спортивных объектов — в округах края появляются новые площадки, где местные жители активно и с пользой для здоровья проводят свободное время», — прокомментировал региональный министр спорта Денис Петровский.
Всего запланировано создание 39 объектов.
Хоккейные площадки Высотино (Большемуртинско-Сухобузимский округ) Богучаны Первоманск (Манско-Уярский округ) Красная Сопка (Назаровский округ).
Тренажерные площадки Берёзовка (Абанский муниципальный округ) Сосновоборск Козулька ЗАТО Солнечный.
Физкультурно-оздоровительные площадки Енисейск Тюхтет (Боготольский округ) Павловка (Иланско-Нижнеингашский округ).
Футбольные поля Енисейск Саянск (Краснотуранский округ).
Ранее стало известно, что Красноярский край получит 140 миллионов рублей на молодежные спортивные инициативы. Также «ФедералПресс» рассказал про главные спортивные победы в истории Красноярска, а также составил список основных спортивных событий в городе в 2026 году. Помимо того, столица региона примет крупнейшие соревнования по бодибилдингу.
