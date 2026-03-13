Кто такой Бэнкси: стало известно настоящее имя легендарного уличного художника

Самым известным художником граффити, известным под псевдонимом «Бэнкси», оказался не фронтмен группы Massive Attack Роберт Делоне, а британский художник Робин Ганнингем, несколько лет назад сменившим своё имя на Дэвид Джонс. Так, по крайней мере, утверждает агентство Reuters.
Согласно информации агентства, Бэнкси управляет компанией Pest Control Office, которая занимается аутентификацией его работ и решает, кто первым сможет приобрести эти произведения.
Reuters опросило более десятка инсайдеров и экспертов, близких к Бэнкси, но ни один из них не раскрыл его личность. Однако многие из опрошенных поделились деталями его жизни и карьеры, как отмечают журналисты. Эти данные были сопоставлены и, в результате, журналистам удалось (якобы) выйти на настоящего художника.
Агентство также сообщает, что в ходе расследования были изучены фотографии художника, на которых лицо часто было скрыто, но содержалась важная информация. Позже были обнаружены ранее не опубликованные судебные документы и полицейские отчёты США, включая рукописное признание художника в давнем мелком правонарушении, связанном с нарушением общественного порядка.
Ранее KP.RU сообщил, что на имени Бэнкси спекулируют уже не первое десятилетие. Например, еще в далеком 2011 году на аукцион выставляли за большие деньги бумажку, на которой, якобы, было написано реальное имя художника.