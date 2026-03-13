Калининградские коты отметили Всемирный день сна

Сегодня отмечается Всемирный день сна. В этот праздник вспоминаются свернувшиеся в клубок пушистые коты Зеленоградска, которые нежась под калининградским солнцем видят сны. Местные жители настолько любят котиков, что нередко придя в гости можно встретить четвероногого друга.
Большую часть времени коты спят — в среднем от 12 до 16 часов в сутки, а иногда и больше. Для них это естественное состояние: во сне организм восстанавливается, а накопленная энергия помогает оставаться активными во время игр и охоты.
Коты могут засыпать практически где угодно — на подоконнике, диване, коленях хозяина или в тёплом солнечном пятне на полу. Нередко они сворачиваются в плотный клубок, прячут нос под лапу и мирно сопят, словно полностью доверяя окружающему миру.
И, пожалуй, именно за эту трогательную способность уютно спать где угодно и как угодно зеленоградцы так любят своих пушистых друзей — ведь наблюдать за мирно дремлющим котом почти так же приятно, как и самому немного вздремнуть.
