Красноярские сельхозпредприятия получат компенсации на производство зерновых

«В крае полным ходом идет подготовка к посевной, поэтому такая поддержка станет хорошим подспорьем для сельхозтоваропроизводителей. Средства направлены на сохранение посевных площадей, поддержку доходности производства зерна и продажи излишков за пределы региона и на экспорт», — прокомментировал региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Воропаев.
В частности, речь касается следующих расходов:
энергия топливо нефтепродукты минеральные удобрения средства защиты растений приемка подработка сушка хранение погрузка зерновых расходы на их перевозку.
Всего на эти цели в 2026 году будет направлено 227,7 миллиона рублей. Суммарно за последние пять лет эти пункты были профинансированы на 1,7 миллиарда рублей.
В этом сезоне под зерновые и зернобобовые в крае отведено 786,2 тысяч га. Хозяйства продолжают подработку семян, приобретают минеральные удобрения и готовят технику. В поля земледельцы по традиции выйдут в конце апреля. Массовый сев начнется в первой декаде мая.
