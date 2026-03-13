Красноярские сельхозпредприятия получат компенсации на производство зерновых

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. В Красноярском крае начался прием заявок на получение субсидий по частичной компенсации затрат на производство и реализацию зерна. Он продлится до 31 марта, рассказали в региональном правительстве.

«В крае полным ходом идет подготовка к посевной, поэтому такая поддержка станет хорошим подспорьем для сельхозтоваропроизводителей. Средства направлены на сохранение посевных площадей, поддержку доходности производства зерна и продажи излишков за пределы региона и на экспорт», — прокомментировал региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Воропаев.

В частности, речь касается следующих расходов:

энергия топливо нефтепродукты минеральные удобрения средства защиты растений приемка подработка сушка хранение погрузка зерновых расходы на их перевозку.

Всего на эти цели в 2026 году будет направлено 227,7 миллиона рублей. Суммарно за последние пять лет эти пункты были профинансированы на 1,7 миллиарда рублей.

В этом сезоне под зерновые и зернобобовые в крае отведено 786,2 тысяч га. Хозяйства продолжают подработку семян, приобретают минеральные удобрения и готовят технику. В поля земледельцы по традиции выйдут в конце апреля. Массовый сев начнется в первой декаде мая.

В нынешнем сезоне под зерновые и зернобобовые культуры выделено 786,2 тысячи га.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.