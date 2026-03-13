Красноярские девочки-подростки получат бесплатные прививки от ВПЧ: подробности

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. Масштабная вакцинация от вируса папилломы человек пройдет в Красноярском крае. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Мы делаем важный шаг в сторону защиты здоровья наших юных жителей. Вакцинация против ВПЧ — это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом. Наша задача — обеспечить максимальную доступность этой профилактической меры для тех, кто в ней нуждается, начиная с самого уязвимого возраста», — прокомментировал региональный министр здравоохранения Алексей Коноваленко.

На первоначальном этапе бесплатная вакцинация будет касаться девочек, достигших 12-летнего возраста, относящихся к таким категориям:

Девочки из многодетных семей;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (включая усыновленных, находящихся под опекой или в приемных семьях); Дети с ВИЧ-инфекцией; Девочки, имеющие наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям (при наличии направления от профильного специалиста).

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какое новое оборудование появилось в красноярском перинатальном центре, о том, что дополнительные фельдшерские пункты введены в Большемуртинском районе и Ирбейском районе, а спикер регионального законодательного собрания Алексей Додатко в интервью изданию говорил о выделении дополнительных средств на сферу здравоохранения.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.

