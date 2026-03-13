Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовой отряд из-за телят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства страны Юрию Горлову отправкой в штурмовой отряд, если он не наладит строительство профилакториев для телят.
«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят. Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — заявил Александр Лукашенко на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Министр ответил, что построит профилакторий и отправится в штурм. Александр Лукашенко с улыбкой предложил ему пока ограничиться постройкой.