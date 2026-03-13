Луис Сквиччиарини показал первое фото Лерчек после химиотерапии

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, опубликовал на своей странице в Instagram* фотографию девушки после первого дня химиотерапии.
— Сегодня первый день химии, — подписал снимок Сквиччиарини.
Он ранее подтвердил, что у его девушки диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, в легких. Он признался, что не так давно онкология уже забрала жизнь его близкого человека.
У Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Также девушке из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.
Общественница и юрист Екатерина Гордон призвала смягчить меру пресечения для блогера Чекалиной, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Она предложила заменить домашний арест на подписку о невыезде.
*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.