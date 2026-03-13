В Москве в выходные ожидают новые температурные рекорды

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новые температурные рекорды по теплу возможны в Москве в предстоящие выходные дни. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«В выходные москвичей и гостей столицы ждет такая же теплая погода без осадков, какая отмечалась последние двое суток, и возможны новые рекорды температуры», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в пятницу воздух на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, к 15:00 мск прогрелся до плюс 13,8 градуса, побив тем самым абсолютный рекорд дня, до этого принадлежавший 13 марта 2002 года, когда в столице потеплело до 11,5 градуса. Накануне погода в Москве тоже поставила рекорд тепла — воздух прогрелся до 12,6 градуса.
По данным Гидрометцентра РФ, 14 марта в столице будет 12−14 градусов выше нуля, в области — от плюс 9 до плюс 14 градусов. При этом рекорд суток пока принадлежит 14 марта прошлого года, когда в Москве зафиксировали плюс 13,7 градуса. «Так что вполне возможно, что и этот рекорд будет побит», — заметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что очень теплая погода, свойственная апрелю, сохранится в столичном регионе до конца текущей недели и даже в начале следующей.