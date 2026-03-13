В Москве в выходные ожидают новые температурные рекорды

По данным Гидрометцентра РФ, 14 марта в столице будет 12−14 градусов выше нуля, в области — от плюс 9 до плюс 14 градусов. При этом рекорд суток пока принадлежит 14 марта прошлого года, когда в Москве зафиксировали плюс 13,7 градуса. «Так что вполне возможно, что и этот рекорд будет побит», — заметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что очень теплая погода, свойственная апрелю, сохранится в столичном регионе до конца текущей недели и даже в начале следующей.