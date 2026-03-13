Небензя: Блицкриг США в Иране провалился

«Блицкриг провалился: иранское правительство не рухнуло, а народ не восстал против него», — сказал Небензя в интервью RT.
Постпред также отметил, что США планировали пресловутую «маленькую победоносную войну», чтоб получилось «быстро и без шума». Однако теперь уже очевидно, что американцы и Израиль завязли в этом конфликте, и теперь не ясно, когда он закончится. Зато ясно, что у Вашингтона нет запасного плана, как выходить из этого положения.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил, будто бы американцы уничтожили, якобы, весь флот и авиацию Ирана.