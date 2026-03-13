Умер «Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта Леонид Иванов

Уличный артист Леонид Иванов, известный как «Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта в Петербурге, умер на 51-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Уличный артист Леонид Иванов, известный как «Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта, умер. Об этом сообщили представители петербургского «Театра имени Которого Нельзя Называть».

Иванов был известен в городе своим уличным перформансом. Его часто можно было встретить на Невском проспекте с «волшебным чемоданом», из которого прохожие доставали шуточные и добрые предсказания.

Сам артист рассказывал, что впервые вышел на Невский проспект в этом образе в 2014 году. Идея перформанса возникла во время гастролей «Театра имени Которого» в 2011 году, когда его персонаж на ходулях с чемоданом пытался останавливать прохожих и приглашать их на спектакли.

Иванов также участвовал в фестивалях уличных театров. На фестивале «Театральный дворик» он встречал гостей на ходулях с чемоданом, из которого зрители доставали предсказания-пожелания.

В театральном сообществе артиста называют легендой Невского проспекта и другом уличных фестивалей. Коллеги отмечают, что он создавал атмосферу праздника и легко вступал в контакт со зрителями.

По информации, которую Иванов указывал о себе, ему было 50 лет. Он жил в Санкт-Петербурге, у него остались двое детей.

Ранее сообщалось, что актер, каскадер и постановщик трюков Александр Карин умер 13 марта на 74-м году жизни.