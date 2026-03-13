Лечева: Болгарский олимпийский комитет не имеет бюджета и перспектив

СОФИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Болгарский олимпийский комитет (БОК) имеет серьезные проблемы, но пока не имеет перспектив. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявила президент БОК Весела Лечева.
«БОК не имеет бюджета на 2026 год, Костадинова (Стефка Костадинова, которая проиграла выборы главы БОК 19 марта 2025 года, но в соответствии с болгарским законодательством из-за многочисленных судебных процессов по обжалованию итогов голосования формально считается президентом организации — прим. ТАСС) свой бюджет также не представила. Как может БОК, насчитывающий более чем 100-летнюю историю, работать без бюджета, без средств, которые выделены на конкретные направления? У нас нет сотрудников, нет средств на зарплату, нет перспектив», — сообщила Лечева.
В марте Софийский городской суд отклонил очередной иск сторонника Костадиновой, который оспорил выбор в качестве президента БОК Веселы Лечевой. В решении суда отмечено, что «доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет». Ранее также были отклонены аналогичные иски Болгарской федерации бадминтона, Болгарской федерации тяжелой атлетики и Болгарской конфедерации кикбоксинга и муай-тай. Всего в суд на итоги выборов в БОК поступило восемь жалоб, из-за чего он приостановил включение избранного руководства комитета в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро Болгарского олимпийского комитета смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам.
В декабре прошлого года по одному из исков Софийский городской суд отменил выбор Лечевой на пост президента БОК, признав основательной аналогичную жалобу четырех членов общего собрания организации. Они оспорили выбор Лечевой как проведенный с нарушением устава БОК. Это решение суда было оспорено в апелляционной инстанции.
Позиция МОК.
В мае прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выборы Лечевой новым президентом и всех членов исполнительного комитета организации. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство комитета стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий. Именно они работали со сборной Болгарии на зимней Олимпиаде в Италии. Однако в рамках болгарской юрисдикции президентом национального олимпийского комитета пока остается Костадинова. Юридические споры, которые наносят вред не только Болгарскому олимпийскому комитету, но и всему олимпийскому движению, продолжаются.