Лечева: Болгарский олимпийский комитет не имеет бюджета и перспектив

В мае прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выборы Лечевой новым президентом и всех членов исполнительного комитета организации. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство комитета стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий. Именно они работали со сборной Болгарии на зимней Олимпиаде в Италии. Однако в рамках болгарской юрисдикции президентом национального олимпийского комитета пока остается Костадинова. Юридические споры, которые наносят вред не только Болгарскому олимпийскому комитету, но и всему олимпийскому движению, продолжаются.