В рамках шестой Московской недели моды пройдет более 80 показов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 80 показов состоится в рамках шестой Московской недели моды, которая пройдет с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом ТАСС сообщили организаторы.
«Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы “Сделано в Москве”. В течение шести дней состоится свыше 80 модных показов», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Вместе с профессиональными дизайнерами свои коллекции представят студенты профильных учебных заведений, среди которых Московский художественно промышленный институт, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Высшая школа экономики и Национальный институт дизайна.
До 19 марта в Манеже будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Также на площадке установят ИИ-примерочную, позволяющую увидеть, как образы с показов будут выглядеть на посетителях.
Кроме того, для гостей подготовлена образовательная программа: эксперты индустрии проведут лекции об актуальных тенденциях моды, взаимосвязи моды и культуры и развитии отрасли. В рамках недели моды также пройдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.
Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. По данным организаторов, участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды заключили контракты более чем на 1 млрд рублей.