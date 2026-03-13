Суд отменил добровольную отставку экс-депутата облдумы Короткова в Волгограде

Центральный райсуд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры и изменил основание досрочного прекращения полномочий депутата областной думы Станислава Короткова. Теперь уже экс-парламентарий хотел тихо уйти по собственному желанию и сохранить льготы и привилегии. Но в итоге причиной указали грубейшие нарушения антикоррупционных требований из-за фактического руководства коммерческой компанией «Земля Профи».
— Досрочное прекращение полномочий по собственной инициативе позволяло ему рассчитывать на государственные льготы и гарантии, такая формулировка не исключала возможность последующего переизбрания, — рассказали в прокуратуре региона.
В итоге суд признал незаконными решения антикоррупционной комиссии облдумы о результатах проверки в отношении депутата Короткова и постановления регпарламента о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.