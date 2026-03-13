В Поморье создадут первый в СЗФО комплекс, посвященный истории лесозаготовок

«В прошлом веке тысячи жителей нашей страны были переселены на Север. 26 562 семьи отправлены в Северный край — гласит сухая статистика. Но для каждой такой семьи переселение было трагедией. Оставленные дома, вещи, родственники и никакой надежды на возвращение. Мест, где эти люди жили на Севере, почти не осталось. В 1950-х годах поселки закрыли, людям разрешили вернуться, дома увезли. Мыс Заяцкий — одно из немногих мест, где сохранились материальные свидетельства той эпохи», — отметила глава Кенозерского национального парка Александра Яковлева.