В Поморье создадут первый в СЗФО комплекс, посвященный истории лесозаготовок

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Первый индустриально-мемориальный комплекс на Северо-Западе России «Унский лесозавод: доступ разрешен» создадут в Архангельской области, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка. Национальный парк «Онежское Поморье» планирует создать музей на мысе Заяцкий.
«К 2027 году команда проекта создаст первый индустриально-мемориальный комплекс на Северо-Западе России, посвященный истории лесозаготовок, и людей, [трудом которых] они развивались. Проект “Унский лесозавод: доступ разрешен” получил грантовую поддержку Фонда Потанина», — указано в сообщении.
Проект по сохранению индустриального наследия Русского Севера получит 12 млн рублей на реализацию. Индустриально-мемориальный комплекс на территории бывшего Унского лесозавода станет местом, где переплетаются история промышленного развития региона и память о судьбах людей, работавших здесь. Мыс Заяцкий — одно из немногих мест в регионе, где можно увидеть материальные свидетельства эпохи индустриализации на Русском Севере.
«В прошлом веке тысячи жителей нашей страны были переселены на Север. 26 562 семьи отправлены в Северный край — гласит сухая статистика. Но для каждой такой семьи переселение было трагедией. Оставленные дома, вещи, родственники и никакой надежды на возвращение. Мест, где эти люди жили на Севере, почти не осталось. В 1950-х годах поселки закрыли, людям разрешили вернуться, дома увезли. Мыс Заяцкий — одно из немногих мест, где сохранились материальные свидетельства той эпохи», — отметила глава Кенозерского национального парка Александра Яковлева.
Среди работников Унского лесозавода были спецпереселенцы, вольнонаемные, жители поморских деревень. Команда проекта занимается разработкой экспозиционного центра на территории бывшего Унского лесозавода, где сохранились редкие промышленные объекты, включая два исторических локомобиля конца XIX — начала XX века. Ранее Фонд Потанина поддержал проект создания экспозиции, новый грант поможет осуществить все разработанные с экспертами задумки и создать мемориальное пространство.
«Как показали наши исследования, спецпереселенцы на Унском лесозаводе не были людьми второго сорта: многие из них занимали руководящие должности, то есть люди смогли адаптироваться. Но что им стоила эта адаптация — мы пытаемся об этом рассказать», — поделилась автор проекта, старший научный сотрудник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия парка Яна Харитонова.
О нацпарке.
Национальный парк «Онежское Поморье» создан в 2013 году. Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка «Кенозерский».