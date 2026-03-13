В Грозном открыли новую трехэтажную мечеть на 2,5 тысячи человек

Источник: Аргументы и факты

В Грозном в священный для мусульман месяц Рамадан открыли новую трехэтажную мечеть, рассчитанную на 2,5 тысячи верующих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, здание мечети имеет три этажа и способно одновременно принять до 2,5 тысячи человек. Два минарета возвышаются на 26 метров, а центральный купол со шпилем достигает высоты 19 метров. Фасад сооружения выполнен из облицовочного кирпича.

Кадыров отметил, что строительство мечети велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

После официальной церемонии открытия, как сообщил глава региона, верующие под руководством Салаха-Хаджи Межиева совершили пятничную молитву. В своих дуа они просили Всевышнего даровать Чеченской Республике благополучие и процветание, а также укрепить мир и единство мусульман.

По данным регионального муфтията, в настоящее время в Чечне действует более 1,5 тысячи мечетей, еще около 100 находятся на стадии строительства.

