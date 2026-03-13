«Локомотив» проиграл в ответном матче четвертьфинала Чемпионата России

Калининградский «Локомотив» проиграл клубу «Заречье-Одинцово» в ответном матче ¼ финала Суперлиги с общим счётом 1:3. Игра состоялась в пятницу, 13 марта, во дворце спорта «Янтарный». Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.