Не смогли убить сразу: США обещают купить сведения о руководителях КСИР

Вашингтон пообещал вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Госдеп США на своей странице в соцсети Х опубликовал программу «Reward for Justice».
В сообщении отметили, что Белый дом ищет сведения о высокопоставленных фигурах и структурах Ирана, среди которых новый Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, глава администрации Верховного лидера Али Асгар Хеджази, секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани, старший военный советник Верховного лидера Яхья Рахим Сафави, глава МВД Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.
В публикации Штаты пообещали информаторам, что те могут надеяться не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.
Как писал сайт KP.RU, 9 марта в США заявили, что сын убитого Али Хаменеи Моджтаба, которого избрали новым верховным лидером Исламской республики, вызывает недовольство Вашингтона, и его ждет та же участь, что и отца.
Напомним, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана — 28 февраля — целью массированной атаки стало высшее руководство Исламской республики. По данным агентства Reuters, удары нацеливались на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана.