Латвийские скелетонисты отказались от фото с россиянами на ЧМ среди юниоров

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Представители Латвии Камила Крустиня и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым после церемонии награждения на чемпионате мира по скелетону среди юниоров, который проходил в Германии. Об этом сообщила газета NRA.
После исполнения гимна Германии в честь победителей смешанной эстафеты Марии Ангерер и Мартина Буххайма Крустиня и Юмикис покинули пьедестал почета, чтобы избежать совместной фотографии с российскими атлетами. Латвийские спортсмены заняли второе место, россияне — третье.
Чемпионат мира по скелетону среди юниоров проходил в немецком Альтенберге с 12 по 13 марта. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.