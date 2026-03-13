Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвийские скелетонисты отказались от фото с россиянами на ЧМ среди юниоров

Полина Князева и Еремей Зыков заняли третье место в смешанной эстафете.

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Представители Латвии Камила Крустиня и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым после церемонии награждения на чемпионате мира по скелетону среди юниоров, который проходил в Германии. Об этом сообщила газета NRA.

После исполнения гимна Германии в честь победителей смешанной эстафеты Марии Ангерер и Мартина Буххайма Крустиня и Юмикис покинули пьедестал почета, чтобы избежать совместной фотографии с российскими атлетами. Латвийские спортсмены заняли второе место, россияне — третье.

Чемпионат мира по скелетону среди юниоров проходил в немецком Альтенберге с 12 по 13 марта. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.