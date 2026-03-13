Латвийские скелетонисты отказались от фото с россиянами на ЧМ среди юниоров

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Представители Латвии Камила Крустиня и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым после церемонии награждения на чемпионате мира по скелетону среди юниоров, который проходил в Германии. Об этом сообщила газета NRA.