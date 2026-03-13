Президент США Дональд Трамп в интервью с блогеру Джейку Полу заявил, что, если бы ему дали шанс прожить жизнь другого человека, он бы выбрал свою. Трамп описал свою жизнь как увлекательную и выразил готовность думать о других людях.
«Это очень интересный вопрос. Я думаю, Дональда Трампа прямо сейчас», — ответил Трамп на вопрос, чью жизнь он бы выбрал, чтобы прожить её.
Он также упомянул, что ему якобы удалось справиться с проблемой нелегальной миграции. По словам Трампа, в США проникли тысячи преступников, лиц с психическими расстройствами и убийц, но теперь принимаются меры по их выдворению.
Ранее KP.RU сообщил, что уже даже американские СМИ признали ответственность армии США (и Трампа, как отдававшего приказ об ударах) в убийстве почти двух сотен учениц школы для девочек и их учителей в иранском Минабе.