В Иране заявили о повреждении почти 8 тыс. жилых домов при ударах

В Иране оказались повреждены 7943 жилых дома в ходе военной операции США и Израиля, сообщает вице-президент Исламской республики Захра Бехрузазар.
«В недавних атаках пострадали 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома и 1617 коммерческих объектов», — приводит слова Захры Бехрузазар пресс-служба правительства.
Кроме того, как отмечается, оказались повреждены 32 медцентра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца. При этом 11 медработников погибли, десятки спасателей пострадали.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.