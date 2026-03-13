Россиянка Танделова выиграла молодежный чемпионат мира по борьбе

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Россиянка Амина Танделова стала победительницей молодежного чемпионата Европы (среди спортсменов до 23 лет) по борьбе. Турнир проходит в сербском Зренянине.
Танделова выступала в весовой категории до 62 кг. В финальной схватке она одержала победу над азербайджанкой Рузанной Маммадовой.
Также сборная России завоевала еще три медали: серебряная награда на счету россиянки Екатерины Кошкиной (до 65 кг), бронзовые в активе Екатерины Карпушкиной (до 53 кг) и Кристины Братчиковой (до 72 кг).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым с 2021 года официальным турниром под эгидой Объединенного мира борьбы, где российские спортсмены выступают с национальной символикой.