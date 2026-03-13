Тысячи лодок выстроились в странные фигуры: На Западе испугались поведения рыболовных судов КНР в Восточно-Китайском морее

Тысячи рыболовных судов Китая по меньшей мере три раза с декабря прошлого года выстраивались в геометрические фигуры в Восточно-Китайском море в ходе координированных действий. Об этом сообщило агентство Associated Press (AFP) со ссылкой на морских и военных экспертов.
По данным издания, эти мероприятия беспрецедентны по масштабу и, вероятно, связаны с подготовкой Пекина к потенциальному региональному кризису или конфликту.
В статье напомнили, что в Рождество 2025 года около 2 000 китайских рыболовных судов выстроились в две параллельные перевернутые L-образные фигуры, каждая протяженностью около 400 км, в водах примерно в 300 км к северо-востоку от Тайваня. Суда удерживали позиции на расстоянии всего 500 метров друг от друга в течение примерно 30 часов, несмотря почти штормовой ветер. В какой-то момент суда внезапно разошлись.
Агентство отметило, что второе происшествие случилось уже 11 января этого года, когда примерно от 1 000 до 1 400 судов собрались в неровное прямоугольное построение протяженностью более 300 километров в том же районе. При этом многие из тех же судов участвовали в событии в декабре. А третье построение произошло в начале марта, когда около 1 200 судов собрались в две параллельные линии дальше на восток и снова удерживали свои позиции в течение примерно 30 часов.
В материале уточнили, что по некоторым данным большая часть судов прибыла из провинции Чжэцзян, где расположены несколько портов, которые связаны с китайской морской милицией — сетью рыболовных судов, обученных поддерживать операции ВМС Китая и береговой охраны.
В 2024 году США выражали обеспокоенность из-за сотрудничества России и Китая на морях вокруг Тайваня. Тогда в Вашингтоне отметили что Москва и Пекин впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня, соответственно КНР хочет, чтобы РФ работала с ней.
В свою очередь директор разведывательного управления Пентагона Джеффри Круз заявил, что США приходится адаптироваться к более тесному сотрудничеству китайских и российских войск.