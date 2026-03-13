Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 млн рублей

Интерес участников торгов вызвали и исторические документы. Так, документ 1809 года с подписью императора Александра I о дефиците бюджета был продан за 850 тыс. рублей. Несколько редких литературных изданий XX века также показали высокие результаты. В частности, книга «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933) в издательской суперобложке ушла с молотка за 950 тыс. рублей при стартовой цене 50 тыс. рублей.