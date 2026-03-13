Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первое издание романа Льва Толстого «Война и мир» было продано на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Книга в шести томах, изданная в 1868—1869 годах, стала одним из главных лотов торгов редких книг и рукописей.
«Первое отдельное издание романа Льва Толстого “Война и мир” в шести томах (1868−1869) ушло с молотка за 1 600 000 рублей при стартовой цене 300 000 рублей», — говорится в сообщении.
Всего по итогам торгов покупатели приобрели более 80% выставленных лотов, а общая сумма продаж превысила 35 млн рублей. Высокий результат, по словам организаторов, подтверждает устойчивый интерес коллекционеров и музейных институций к редким книгам, историческим документам и автографам.
Среди других заметных продаж — первое отдельное издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» 1831 года, проданное за 1,3 млн рублей, а также редкое детское издание «Птичий двор» Евгения Шварца 1931 года, достигшее цены 1,2 млн рублей.
Интерес участников торгов вызвали и исторические документы. Так, документ 1809 года с подписью императора Александра I о дефиците бюджета был продан за 850 тыс. рублей. Несколько редких литературных изданий XX века также показали высокие результаты. В частности, книга «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933) в издательской суперобложке ушла с молотка за 950 тыс. рублей при стартовой цене 50 тыс. рублей.