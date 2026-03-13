Латвийские спортсмены отказались фотографироваться с россиянами на ЧМ

Источник: Аргументы и факты

Спортсмены из Латвии отказались фотографироваться с россиянами на церемонии награждения юниорского чемпионата мира по скелетону после смешанной эстафеты.

Как сообщает РИА Новости Спорт, латвийские спортсмены Камила Крустина и Ренарс Юмикис, занявшие второе место, покинули пьедестал сразу после исполнения гимна.

Отмечается, что они не стали участвовать в совместной фотосессии с российскими спортсменами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым, которые завоевали бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман отказались фотографироваться с российской паралимпийской спортсменкой Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным на зимних Паралимпийских играх в Италии. Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.