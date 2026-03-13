В летних лагерях Дагестана в 2026 году смогут отдохнуть более 40 тыс. детей

МАХАЧКАЛА, 13 марта./ТАСС/. Детские оздоровительные учреждения Дагестана готовы принять на летний отдых в этом году более 40 тыс. детей. Планируется задействовать около 400 лагерей, сообщает администрация главы региона.
«Более 40 тысяч детей планируют принять детские оздоровительные учреждения Дагестана этим летом. Как отметил Сергей Меликов, для отдыха детей будет организована работа 384 лагерей республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные требования к организации детского отдыха — соответствие требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, обеспечение безопасности на воде.