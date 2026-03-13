Чиновники продолжают игнорировать беспредельный рост тарифов ЖКХ в Бражном

На днях Государственная Дума РФ приняла закон о расширении полномочий ФАС в части контроля тарифов ЖКХ. Согласно принятым поправкам, антимонопольная служба сможет самостоятельно устанавливать предельные тарифы в случае неисполнения предписаний ведомства на региональном уровне.
«РГ» не могла обойти эту инициативу и обратилась в УФАС по Красноярскому краю с просьбой уточнить, что конкретно будет сделано для остановки запредельных цен на коммуналку в многострадальном селе Бражное Канского округа (мы рассказывали о ситуации в селе: «РГ» от 10.02.2026г., «Тыловые крыши»), да и в других населенных пунктах региона. Однако в ведомстве официальный запрос газеты неожиданно отклонили, обосновав это так: «С 30 марта 2025 года в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” (далее — Закон № 59-ФЗ) способы направления обращений в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с данным Федеральным законом ограничены» — таков был ответ. Корреспонденту посоветовали в качестве частного лица обратиться на платформу обратной связи ФАС. Правда, там срок рассмотрения сообщений составляет 30 дней, тогда как, согласно Закону о СМИ, на официальный запрос средства массовой информации чиновники и другие служащие госструктур обязаны ответить в течение семи дней.
Тем временем жители региона начали сбор подписей под петицией, она будет разослана губернатору края Михаилу Котюкову, председателю Заксобрания Алексею Додатко, также документ отправится в прокуратуру, УФАС и краевое министерство тарифной политики. Люди требуют отменить решение о повышении тарифов на ЖКХ в Красноярском крае на 2026 год и изыскать компенсацию ресурсоснабжающим организациям из городских и краевого бюджета, а также провести независимый аудит деятельности коммунальных предприятий и обоснованность заявленных расходов. «Цены ушли в космос, УК и ресурсники получают миллиардные прибыли, и при этом не несут никакой ответственности за низкое качество услуг!» — утверждают красноярцы.
Конечно же, одними из первых подписи под петицией поставили жители Бражного и еще 15 окрестных населенных пунктов, где новая управляющая компания (пришедшая полтора года назад) задрала цены на свои услуги буквально до небес. Суммы в платежках доходят до 50−100 тысяч рублей, чтобы расплатиться, люди вынуждены брать кредиты и сокращать до минимума пользование услугами ЖКХ. «Моемся раз в неделю, за питьевой водой и постирать вещи ездим в соседний город», — жалуются браженцы. Дошло до того, что одной из жительниц села, Любови Смарыгиной, пришлось оплачивать коммуналку выплатами за двух погибших на СВО сыновей. Сейчас стоимость услуг ЖКХ в Бражном, пожалуй, самая высокая в Сибири. Она в 10 раз больше, чем в Москве, и в 17 — чем в Красноярске. Так, с начала этого года бражненцы платят 703 рубля за один кубометр холодной воды и 9532 рубля за одну гигакалорию тепла.
Многочисленные обращения к краевым властям результата не дали.
«Тарифы для жителей Канского района установлены в экономически обоснованном размере и включают в себя необходимые затраты на капитальный ремонт сетей и сооружений, контроль качества воды, затраты, не учтенные ранее, но являющиеся обязательными для любого предприятия отрасли», — заявил на обращение браженцев министр тарифной политики края Александр Ананьев, чье ведомство, собственно, и утвердило такие цены.
— За все эти полтора года, что мы платим по грабительским расценкам, никакого ремонта сетей в Бражном не проводилось, — говорит житель села Константин Рабецкий. — Более того: техническая вода из расположенной рядом реки Кан по документам проходила как питьевая и стоила в разы дороже. После того, как этот факт стал общеизвестен, УК разослало людям извещение, что будет произведен перерасчет общей стоимостью в 1,9 миллиона рублей. Но никто этих денег так и не увидел — перерасчет коммунальщики «выполнили» исключительно на бумаге. То же самое и с услугой водоотведения — она есть только в платежках. На деле же в многоэтажках канализационные отходы сливаются напрямую в ближайший овраг, а в частном секторе жители сами скидываются на вызов септика.
Не удалось «РГ», как, впрочем, и самим браженцам, связаться и с депутатом Госдумы РФ по Канскому избирательному округу Юрием Швыткиным — на его телефоне установлен запрет на входящие звонки.
Региональные депутаты отреагировали так:
— Считаю логичным, что участвовать в оплате трат на ЖКХ должны в большей части сами потребители услуг, а не только бюджет. Однако жители Бражного и других населенных пунктов, не справляющиеся с расходами, всегда могут обратиться за компенсацией или субсидией. Сейчас соцподдержкой в крае охвачены практически все категории граждан, — прокомментировал «РГ» член комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Заксобрания края Павел Семизоров.
Однако браженцы с этим мнением не согласны.
— Я пенсионерка, а муж еще работает. В соцзащите после подсчета наших доходов в субсидии отказали. На самом деле получить ее очень сложно, в Бражном тех, кто это сделал, можно по пальцам пересчитать, — печалится жительница села Татьяна Васильчикова.
Для печали у женщины есть и другие причины. Татьяна Юрьевна — председатель местного Совета ветеранов. Практически с первого дня СВО она, как и другие соседи-пенсионеры, активно участвует в помощи фронту. Здесь, в Бражном, которое, кстати, в прошлом году получило высокое звание «Населенный пункт трудовой доблести», делают и отправляют бойцам окопные свечи, кровоостанавливающие жгуты, шьют белье, покупают лекарства…
— В последнее время суммы сборов на помощь нашим мальчикам сильно упали, но я не могу людей в этом винить. Деньги, на которые можно было бы спасти жизни наших ребят, сейчас полностью уходят на оплату ЖКХ, и все равно полсела — в долгах и кредитах… — говорит ветеран.
Недавно браженцы отправили письмо в краевое минтарифов с вопросом — какие еще потрясения их ждут? И им пришел ответ. С 1 октября этого года цены на коммунальные услуги в Канском округе повысятся еще на 13,2 процента. То есть холодная вода будет стоить уже 747 рублей за кубометр, стоимость тепла тоже возрастет почти на тысячу — до 10 485 рублей за гигакалорию.
Другого ответа у чиновников нет.