Чиновники продолжают игнорировать беспредельный рост тарифов ЖКХ в Бражном

Конечно же, одними из первых подписи под петицией поставили жители Бражного и еще 15 окрестных населенных пунктов, где новая управляющая компания (пришедшая полтора года назад) задрала цены на свои услуги буквально до небес. Суммы в платежках доходят до 50−100 тысяч рублей, чтобы расплатиться, люди вынуждены брать кредиты и сокращать до минимума пользование услугами ЖКХ. «Моемся раз в неделю, за питьевой водой и постирать вещи ездим в соседний город», — жалуются браженцы. Дошло до того, что одной из жительниц села, Любови Смарыгиной, пришлось оплачивать коммуналку выплатами за двух погибших на СВО сыновей. Сейчас стоимость услуг ЖКХ в Бражном, пожалуй, самая высокая в Сибири. Она в 10 раз больше, чем в Москве, и в 17 — чем в Красноярске. Так, с начала этого года бражненцы платят 703 рубля за один кубометр холодной воды и 9532 рубля за одну гигакалорию тепла.