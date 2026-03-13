Жамнов опасался, что мог задержаться с возвращением на матчи КХЛ

По состоянию здоровья главный тренер «Спартака» не руководил командой на играх с конца января.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов опасался, что мог позже вернуться на тренерский мостик для руководства командой в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Жамнов вернулся на домашний матч КХЛ с хабаровским «Амуром» (1:0 в овертайме) впервые за полтора месяца. Он пропускал игры красно-белых с конца января по состоянию здоровья.

«У меня было опасение, что я мог задержаться. Раньше я никак не мог вернуться в связи с восстановлением после операции», — сказал Жамнов.

«Я многие вещи переосмыслил, переоценил какие-то вещи. Следующие три игры (с московскими “Динамо”, ЦСКА и нижнекамским “Нефтехимиком” — прим. ТАСС) для нас — хороший экзамен, к которому нужно хорошо подготовиться. Пока я с командой провел одну тренировку, и, в моем понимании, я буду требовать после своего отсутствия соблюдение игровой дисциплины. Считаю, предстоящие две игры дадут почву для размышлений, мы поймем, что надо убирать перед плей-офф, над чем предстоит работать», — добавил он.

В следующем матче «Спартак» 16 марта примет московское «Динамо».