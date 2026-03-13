Георгиев: хоккеистам «Спартака» не хватало присутствия Жамнова на матчах

Главный тренер красно-белых вернулся на домашний матч с «Амуром» после полутора месяцев отсутствия.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» ощущали отсутствие главного тренера команды Алексея Жамнова, его им очень не хватало. Об этом журналистам рассказал вратарь красно-белых Александр Георгиев.

Жамнов вернулся на домашний матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (1:0 в овертайме) после полутора месяцев отсутствия.

«Надеюсь, что его возвращение на нас повлияло, нам очень его не хватало. Все переживали, ждали его возвращения, и надеемся, что с его голосом чуть-чуть поуверенней начнем играть и найдем свою лучшую игру в плей-офф», — сказал Георгиев.