Георгиев: хоккеистам «Спартака» не хватало присутствия Жамнова на матчах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» ощущали отсутствие главного тренера команды Алексея Жамнова, его им очень не хватало. Об этом журналистам рассказал вратарь красно-белых Александр Георгиев.
Жамнов вернулся на домашний матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (1:0 в овертайме) после полутора месяцев отсутствия.
«Надеюсь, что его возвращение на нас повлияло, нам очень его не хватало. Все переживали, ждали его возвращения, и надеемся, что с его голосом чуть-чуть поуверенней начнем играть и найдем свою лучшую игру в плей-офф», — сказал Георгиев.