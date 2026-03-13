КСИР заявил об атаках 10 мест, где находились представители руководства Израиля

7 из 10 указанных целей находятся в Тель-Авиве.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал десять мест, где могли находиться представители руководства Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Целями были 10 мест проживания [израильских] лидеров [на территории Израиля]», — говорится в заявлении.

В сообщении уточнили, что 7 из 10 указанных целей находятся в Тель-Авиве, две — в Ришон-ле-Ционе и одна — в Шохаме. КСИР не раскрывал сведения о результативности этих ударов.

Как писал сайт KP.RU, 13 марта генерал Маджид Мусави, возглавляющий Воздушно-космические силы Ирана, сообщил, что КСИР осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. Уточнялось, что это была самая интенсивная операция с момента эскалации конфликта 28 февраля.

По его словам, по еврейскому государству выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонн по определенным целям. Мусави отметил, что этот удар нарушил или уничтожил важнейшие оборонительные системы Израиля, благодаря чему еще одна часть израильского неба перешла под контроль Ирана.