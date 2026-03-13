КСИР заявил об атаках 10 мест, где находились представители руководства Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал десять мест, где могли находиться представители руководства Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Целями были 10 мест проживания [израильских] лидеров [на территории Израиля]», — говорится в заявлении.
В сообщении уточнили, что 7 из 10 указанных целей находятся в Тель-Авиве, две — в Ришон-ле-Ционе и одна — в Шохаме. КСИР не раскрывал сведения о результативности этих ударов.
Как писал сайт KP.RU, 13 марта генерал Маджид Мусави, возглавляющий Воздушно-космические силы Ирана, сообщил, что КСИР осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. Уточнялось, что это была самая интенсивная операция с момента эскалации конфликта 28 февраля.
По его словам, по еврейскому государству выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонн по определенным целям. Мусави отметил, что этот удар нарушил или уничтожил важнейшие оборонительные системы Израиля, благодаря чему еще одна часть израильского неба перешла под контроль Ирана.