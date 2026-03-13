Беглов объявил 2026 год Годом петербургской культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально объявил 2026 год Годом петербургской культуры. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
«2026 год — Год петербургской культуры. Его программу мы утвердили сегодня», — говорится в сообщении.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале отметил, что торжественное открытие Года состоится 25 марта, в День работника культуры. Всего до конца 2026 года в городе пройдет более 150 мероприятий в музеях, театрах, на концертных площадках и в библиотеках.
В Петербурге будет дан старт созданию музыкального кластера на Фонтанке, он разместится в бывших казармах лейб-гвардии Московского полка после передачи их городу. Когда реконструкция исторического пространства будет завершена, туда въедут четыре оркестра.
«Культурный обмен: Мариупольский драматический театр приедет к нам впервые за 40 лет. Наши театры Комиссаржевской и Ленсовета — на гастроли в Мариуполь. Поддержим партнерство между Севастопольским театром оперы и балета и Михайловским театром», — пояснил Александр Беглов.
Дополнительно продолжится пополнение музейных коллекций Петербурга, финансирование будет осуществляться из городского бюджета (в 2025 году на эти цели было выделено 100 млн рублей). Также запланированы реставрационные работы в новом здании Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на канале Грибоедова и переезд самого молодого государственного театра Петербурга «Драм. Площадка» в новое помещение на Садовой улице при поддержке города.
«Ну и если предметно говорить о масштабах празднования, в планах — направить официальный брендинг Года петербургской культуры на Международную космическую станцию», — рассказал Борис Пиотровский.