WSJ: Пентагон перебрасывает до 5 тысяч моряков и пехоты на Ближний Восток

Как пишет газета, министр обороны США Пит Хегсет дал добро на запрос Центрального командования (СЕНТКОМ) о развертывании амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда морпехов. Речь идет о формировании численностью около 5 000 человек, в которое входят как моряки, так и пехотинцы, а также несколько боевых кораблей.