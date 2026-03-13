WSJ: Пентагон перебрасывает до 5 тысяч моряков и пехоты на Ближний Восток

Соединенные Штаты направляют силы на Ближний восток. Экспедиционный отряд состоит из морских пехотинцев и дополнительных кораблей. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц США.
Как пишет газета, министр обороны США Пит Хегсет дал добро на запрос Центрального командования (СЕНТКОМ) о развертывании амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда морпехов. Речь идет о формировании численностью около 5 000 человек, в которое входят как моряки, так и пехотинцы, а также несколько боевых кораблей.
На днях стало известно, что Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в сумме до 10 млн долларов за любую информацию о ключевых фигурах руководства иранского КСИР.
По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексуса Гринкевича, ВС США переносят опыт конфликта на Украине на боевые действия в Иране.