США разрешили сделки с венесуэльской PdVSA для поставок нефти на рынок

Минфин США ослабил санкции против венесуэльской нефтяной компании.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной венесуэльской компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Это следует из генеральной лицензии.

По новому положению, разрешаются все операции, которые ранее были запрещены санкциями, за исключением некоторых случаев. Это включает сделки с участием как правительства Венесуэлы, так и с компанией PdVSA, а также с любыми структурами, в которых эта компания контролирует более 50% акций.

Этот документ позволяет американским компаниям осуществлять любые стандартные коммерческие операции с нефтью из Венесуэлы, включая закупку, хранение, транспортировку и переработку. При условии, что эти действия необходимы для последующего ввоза нефти на территорию США.

Ранее KP.RU сообщал, что США разрешили покупку российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Однако лицензия не позволяет проводить операции с Ираном.

