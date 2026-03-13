США разрешили сделки с венесуэльской PdVSA для поставок нефти на рынок

Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной венесуэльской компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Это следует из генеральной лицензии.
Этот документ позволяет американским компаниям осуществлять любые стандартные коммерческие операции с нефтью из Венесуэлы, включая закупку, хранение, транспортировку и переработку. При условии, что эти действия необходимы для последующего ввоза нефти на территорию США.
Ранее KP.RU сообщал, что США разрешили покупку российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Однако лицензия не позволяет проводить операции с Ираном.