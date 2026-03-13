Орбан разоблачил сговор ЕС и Украины о смене власти в Венгрии: он настроен серьезно

Орбан: ЕC и Украина хотят сменить власть в Венгрии в рамках сговора.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что ЕС и Украина вступили в сговор с целью смещения его правительства.

«Предстоят выборы, и как Брюссель, так и Украина заинтересованы в том, чтобы на месте нынешнего венгерского правительства… появилось правительство, которое будет выполнять требования Киева и Брюсселя», — сказал Орбан в разговоре с изданием Welt.

Орбан пообещал, что вместе с избирателями помешает этому сговору, считая это своей первоочередной задачей.

Министр также добавил, что оказывать поддержку государству, руководитель которого угрожает главе правительства страны Евросоюза и Североатлантического альянса и его родным, — значит идти вразрез с европейскими ценностями. Он напомнил, что совсем недавно такие угрозы в его адрес и адрес его семьи прозвучали от Владимира Зеленского.

Накануне руководитель News Front Константин Кнырик предупредил, что украинские спецслужбы могут устроить теракты в Венгрии.

