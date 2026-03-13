Психолог Тиани раскрыла способ, который может помочь заснуть за две минуты

Способ, который получил название «военный метод», может помочь заснуть за две минуты при достаточной практике, пишет Daily Express со ссылкой на психолога Алайну Тиани.
«В первую очередь “военный метод” предполагает сосредоточение на расслаблении, для чего следует лечь в постель на спину. Необходимо закрыть глаза и сосредоточиться на каждой части тела, постепенно расслабляя их. Начните с головы и постепенно переходите к пальцам ног», — сказано в материале.
Затем следует сосредоточиться на дыхании — начинать постепенно дышать все глубже и глубже. Это действие поможет избавиться от навязчивых мыслей. После выполнения предыдущих шагов рекомендуется попытаться представить успокаивающую ситуацию и погрузиться в нее.
«Согласно этому методу, если практиковать его до шести недель, то можно заснуть за две минуты», — говорится в материале.
Кроме того, Алайна Тиани порекомендовала ложиться в постель только тогда, когда чувствуется «не просто усталость, а настоящая сонливость».
